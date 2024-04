Ieri sera, 9 Aprile 2024, è andata in onda su Rai 2 la tanto attesa intervista di Fedez a Belve. Il rapper ha parlato con il cuore immano, raccontandosi, forse per la prima volta, senza filtri o maschere. Evidente l’emozione quando parla della sua famiglia e della sua quasi ex moglie. A quanto pare per la coppia non sembrano esserci speranze. Fedez, poi, ha detto la sua anche sulla questione Chiara Ferragni e il Pandoro Gate. (Continua a leggere dopo le foto)

“Belve”, Fedez parla di Chiara Ferragni e del Pandoro gate

Fedez ha parlato per la prima volta a Belve della sua separazione con Chiara Ferragni. Nell’intervista a tutto campo con Francesca Fagnani, l’ex giudice di X Factor, si è aperto, si è commosso e ha parlato a 360° della sua vita: dal tentato suicidio al suo rapporto con la politica, passando dall’inevitabile crisi con la moglie, su cui ha influito il caso Balocco, a Luis Sal. Il passato di Fedez è stato turbolento e all’età di 16 anni si è avvicinato al mondo della droga: “E’ durato un anno, dai 16 ai 17 anni, breve ma intenso, ho smesso perché a 18 anni ho tentato il suicidio tagliandomi le vene. E’ stato facile entrarne difficile uscirne, è una cosa che ho superato anche grazie alla mia famiglia ma parliamo di dieci vite fa”.

Selvaggia Lucarelli durante una puntata del suo podcast, Il Sottosopra, ha definito Fedez una falena, perché è un animale che cerca la luce a tutti i costi. E nel corso dell’intervista il rapper ha risposto così alla giornalista: “Mi è sempre stato detto che sono una falena attratta dai riflettori, sì sono anche questo. Quando abbiamo fatto la raccolta fondi per il san Raffaele, c’è stato un ragazzo a cui è stata salvata una vita per una beneficenza che ho avviato io, a lui che gliene frega se l’ho fatto per avere i riflettori. Grazie a quella iniziativa io non ho donato solo 100mila euro, ne ho raccolti quasi 4 milioni. Non sto dicendo che sono un santo e che quando faccio opere di bene non penso al mio ritorno di immagine, una cosa non esclude l’altra, un po’ vuoi sentirti dire bravo un po’ vuoi fare del bene”.

