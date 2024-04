Chiara Ferragni e fedez, il bel gesto che riaccende le speranze

Gossip. Chiara Ferragni e Fedez, dopo mesi turbolenti in seguito allo scandalo del “Caso Balocco” e alla separazione della nota coppia, sembra che tra i Ferragnez possa essere tornato il sereno. A riaccendere le speranze dei fan è stato un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme che cosa è successo e maggiori dettagli sulla vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Fedez, nuovo gossip: con chi l’hanno pizzicato

Leggi anche: “Grande Fratello”, Sergio cambia look per Greta

Chiara Ferragni e Fedez, lui vola a Miami con i figli

Chiara Ferragni e Fedez sono al centro dell’attenzione mediatica da mesi. Inizialmente per lo scandalo del “Caso Balocco” che ha visto la nota influencer all’interno di una bufera mediatica, per arrivare poi alla separazione della nota coppia, tanto amata sui social. Negli scorsi giorni, Fedez è volato a Miami in compagnia del padre e dei suoi amati figli, Leone e Vittoria. Come suo solito, il rapper ha pubblicato video e foto sul suo profilo Instagram per aggiornare i fan e condividere alcuni momenti della sua vacanza insieme ai suoi piccoli. Alcuni follower, però, hanno notato un dettaglio misterioso che è diventato motivo di discussione sul web ed ha riacceso una fiamma di speranza nei fan della coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

Il mistero sulla voce nelle storie Instagram di Fedez

Molti fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno notato un dettaglio nelle ultime storie Instagram che il rapper ha pubblicato durante la sua vacanza a Miami in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria. Secondo alcuni follower, il rapper avrebbe pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si sentirebbe la voce di Chiara Ferragni. I fan della coppia hanno iniziato a domandarsi per quale motivo Fedez avrebbe deciso di far sentire nuovamente la voce della ex compagna. Il mistero ha iniziato ad infittirsi sempre di più e sul web hanno iniziato a circolare le prime ipotesi a riguardo. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva