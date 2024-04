Home | “Grande Fratello”, Sergio cambia look per Greta

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti sono una delle coppie nate nell’ultima edizione del “Grande Fratello“. La loro storia d’amore procede anche lontana dalle telecamere, tanto che l’ex gieffino ha deciso di cambiare look per la sua fidanzata. (Continua…)

La storia d’amore tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti procede a gonfie vele. I due si stanno conoscendo fuori dalla casa più spiata d’Italia. La lontananza ovviamente gioca la sua parte. Quando possono, però, l’uno raggiunge l’altro per trascorrere alcune ore insieme. In una di queste occasioni, Sergio ha deciso addirittura di cambiare look per la sua fidanzata. Greta, infatti, da tempo gli chiedeva di tagliare i capelli e lui l’ha accontentata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)