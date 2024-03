Perla e Mirko, cosa succede dopo il “GF”: le parole di lei

Perla Vatiero si è laureata vincitrice dell’ultima edizione del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. La gieffina, una volta terminato il programma, ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale “Chi” e ovviamente non poteva non parlare della sua storia con Mirko Brunetti. (Continua…)

Perla Vatiero vince il “Grande Fratello”

L’ultima edizione del “Grande Fratello” è stata vinta da Perla Vatiero. La gieffina ha battuto in finale Beatrice Luzzi. Gioia immensa per lei e per tutti coloro che l’hanno sostenuta sin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia. Perla è entrata per ricostruire il rapporto con il suo ex fidanzato Mirko. Alla fine ha vinto in amore e anche al “Grande Fratello”. Una volta finito il programma, Perla ha rilasciato la sua prima intervista, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Mirko. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)