Ieri sera, lunedì 25 marzo 2024, è andata in onda l’ultima puntata dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Tutti immaginavano che lo scontro finale sarebbe stato tra la Perla e Beatrice ed è andata proprio così. A vincere con il 55% dei voti è stata la giovane. Ovviamente tutti gli ex inquilini della casa hanno festeggiato, correndo ad abbracciare la loro compagna di avventura. Come ha reagito Anita alla vittoria di Perla? (Continua dopo le foto)

Anita si aspettava che non avrebbe vinto Beatrice

Fin dalle prime settimane nella casa del Grande Fratello, Anita e Beatrice si sono scontrate e la loro rivalità è durata fino alla fine del programma. Prima della finale, Anita ha rivelato che secondo lei non avrebbe vinto Beatrice. “Come credo che finirà questa lunga avventura? Io non credo che vincerà Beatrice Luzzi perché penso che sia troppo scontato come finale. Penso che tutti si aspettino la vittoria di Beatrice, mentre invece io penso che non vincerà lei“, aveva affermato. E così è stato. Ma come ha preso Anita la vittoria di Perla (e la sconfitta di Beatrice)?

