“Grande Fratello”, cosa ha detto Alfonso a Beatrice pensando di non essere inquadrato

Quando Perla è stata proclamata vincitrice del Grande Fratello, molti fan del programma sono rimasti sorpresi, probabilmente anche Alfonso Signorini. Pochi istanti dopo il verdetto e la proclamazione della vittoria di Perla, il conduttore si è avvicinato a Beatrice. I due si sono abbracciati e Alfonso ha sussurrato alcune parole all’attrice, non rendendosi conto che dietro di lui c’era una telecamere che lo stava riprendendo. Come ha detto a Beatrice? Alcuni fan si sono infastiditi perché è nato un sospetto sul conduttore e sul programma. (Continua dopo le foto)

Il sospetto dopo le parole di Alfonso Signorini a Beatrice

Signorini quando si è accorto di essere ripreso ha fatto una faccia sorpresa e ha detto: “Oddio scusatemi tutti eravamo in onda!”. Questo ha fatto insospettire ancora di più i fan che si sono chiesti se dietro le parole di Signorini non ci fosse qualcosa che il pubblico non avrebbe dovuto sentire. Su TikTok e su X in queste ore in tanti hanno esposto i loro dubbi riguardo alla faccenda. Un utente su X ad esempio ha riportato le presunte parole del conduttore a Beatrice. “Sentite cosa dice lui a Bea, no ragazzi scioccante. Le dice ‘Sei grandissima. Io c’ho provato/ ci abbiamo provato’. Ma come c’ha provato? Poi si è accorto che lo stavano registrando e si è fermato. È stato beccato!”, si legge. Subito è scoppiata la polemica. (Continua dopo le foto)

Il GF di quest’anno sta tutto nella gaffe finale di Alfonso Signorini che, abbracciando Beatrice, le dice:

“Io ci ho provato, anzi, ci abbiamo provato” per poi accorgersi di essere ripreso ed ancora in onda.



VERGOGNA.

NONOSTANTE TUTTO, PERLA VINCE. #perletti#grandefratello — ReinaP (@perlagosola) March 26, 2024

La polemica per le parole di Signorini

Secondo l’interpretazioni di alcuni utenti, sembra che Alfonso Signorini e lo staff del Grande Fratello avrebbero fatto di tutto per far vincere Beatrice, fallendo visto che la vittoria è stata conquistata da Perla. Subito è scoppiata la polemica da parte di chi ritiene che il programma sia in qualche modo truccato. “Io ve lo giuro su cristo la scena in cui praticamente Alfonso si scusa con Beatrice per il risultato e la ringrazia pensando di non essere in onda rappresenta benissimo la ladrata che è stata fatta”, scrive qualcuno. “Alfonso non ce ne eravamo accorti che ci avevi provato guarda”, il commento di qualcun altro. Ma come sono andate realmente le cose?

