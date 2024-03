“C’è dolore”: Rebecca Staffelli, cos’è successo a poche ore dalla finale – Indipendentemente da come andrà, dal nome del vincitore, quella del “Grande Fratello” sarà un’esperienza che i concorrenti porteranno nel cuore per sempre. Manca pochissimo alla finale del reality show di Canale 5. Dopo 6 mesi all’interno della casa più spiata di Italia gli inquilini sono pronti a varcare la soglia della porta rossa per assistere alla proclamazione del vincitore. Un viaggio in cui sono stati accompagnati da Alfonso Signorini, che ha avuto due valide alleate: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Proprio quest’ultima, qualche ora fa, ha reso noto sui social la sua brutta disavventura. (continua a leggere dopo le foto)

Rebecca Staffelli, cos’è successo a poche ora dalla finale

Signorini si prepara a condurre la serata finale. Un evento tv che sarà senz’altro pieno di emozioni. Ad accompagnarlo durante il percorso sono state Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che, tuttavia, ha avuto un problema importante a poche ore dalla diretta. (continua a leggere dopo le foto)

Rebecca Staffelli, problema di salute prima della diretta del “Grande Fratello”

Rebecca Staffelli ha condiviso infatti sulle sue storie di Instagram una disavventura molto dolorosa a poche ore dalla finale in diretta del Grande Fratello. Si tratta di un problema di salute di non poco conto, che vi sarà capitato almeno una volta nella vita.

