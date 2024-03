“Grande Fratello”, chi sarà l’ultimo finalista: i numeri parlano chiaro

Quetsa sera, 25 Marzo 2024, andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Dall’11 Settembre scorso i finalisti hanno lottato con i loro coinquilini per poter arrivare fino alla fine per ottenere il montepremi in palio. C’è ancora un ultimo televoto aperto. Tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris o Greta Rossetti chi sarà il prossimo finalista e chi saranno i due eliminati? Vediamo insieme cosa dicono i sondaggi. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, chi sarà l’ultimo finalista: i sondaggi

Nel corso della semifinale del Grande Fratello 2023 Alessio Falsone è stato eliminato al televoto e dopo una serie di votazioni Simona Tagli e Perla Vatiero sono state elette finaliste, mentre Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi sono stati eliminati. Infine è stato aperto un televoto sui tre rimasti e solo uno di loro non sarà eliminato. Da una parte ci sono i fan dei Sergetti chiamati a dividere i voti in sostegno fra Sergio e Greta e dall’altra Letizia che può vantare il supporto dei Paoleti. Ma il pubblico da casa sembra avere già le idee chiare su chi elegere come ultimo finalista.

