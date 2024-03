“Grande Fratello”, le prime parole di Garibaldi dopo l’eliminazione

Durante la semifinale del “Grande Fratello” è stato eliminato Giuseppe Garibaldi. Il gieffino, una volta uscito dalla casa, non ha nascosto il rammarico per non essere arrivato in finale. Garibaldi era molto deluso per l’eliminazione. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice annienta Garibaldi prima della semifinale

Leggi anche: “Grande Fratello”, incendio in casa: concorrenti nel panico

“Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi eliminato

Ieri sera è andata in onda la semifinale del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel corso della puntata sono stati eletti altri due finalisti, mentre ben tre concorrenti sono stati eliminati. A raggiungere la finale insieme a Beatrice, Rosy e Massimiliano sono state Simona e Perla. Hanno invece abbandonato per sempre la casa più spiata d’Italia: Alessio, Federico e Giuseppe. Nessuno si sarebbe aspettato l’eliminazione di Garibaldi, un vero e proprio veterano di questa edizione. Anche lui, una volta uscito dalla casa, non ha saputo nascondere il rammarico per l’eliminazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)