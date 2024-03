La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello, iniziata l’11 Settembre 2023, si chiuderà con la finale in diretta su Canale il 25 Marzo 2024. Alla guida del programma ci sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social. In attesa della semifinale, e poi della finale, gli animi nella casa continuano a scaldarsi. Ora che questa avventura sta per giungere al termini, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati ed è stato proprio il bidello a ristabilire la comunicazione con l’attrice che resta un po’ dubbiosa di questa sua scelta. I due, infatti, hanno avuto un interessante confronto. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice annienta Garibaldi prima della semifinale

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno sempre avuto un rapporto molto tormentato all’interno della casa del Grande Fratello. Il loro flirt non è durato molto perché Giuseppe, ammettendo che gli piaceva Beatrice, si stava inimicando mezza casa o, comunque, tutti i gieffini con cui era sempre stato. L’attrice e il 30enne calabrese hanno così deciso di interrompere la loro love story e dopo questa decisione i due sono diventati “nemici”. Ora che la finale è alle porte, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati ed è stato proprio il ragazzo a ristabilire la comunicazione con l’attrice che, però, resta un po’ sospettosa. Infatti, tra una chiecchierata e l’altra i due hanno avuto un interessante confronto.

