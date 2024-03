“Grande Fratello”, Alessio va oltre con Perla e interviene la mamma di Mirko 

Gossip. “Grande Fratello”, a pochi giorni dalla tanto attesa finale, Alessio Falsone è finito nuovamente al centro delle polemiche per alcuni commenti rivolti nei confronti di Perla Vatiero che hanno richiesto l’intervento della madre di Mirko Brunetti. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, questa sera la semifinale

“Grande Fratello”, questa sera, giovedì 21 marzo 2024, andrà in onda la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al momento, i concorrenti che hanno conquistato un posto nella finale di lunedì prossimo, 25 marzo 2024, sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Nelle ultime ore, Alessio Falsone è finito nuovamente al centro delle polemiche. Il concorrente del “Gf”, nonostante sia stato tra gli ultimi ad entrare nella casa più spiata d’Italia, nelle ultime settimane è stato più volte richiamato da Alfonso Signorini per alcuni suoi atteggiamenti inappropriati. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Alessio Falsone torna a parlare di Perla

Grande Fratello”, Alessio Falsone ha instaurato da poche settimane una relazione amorosa con Anita Olivieri. La gieffina ha dovuto abbandonare la casa del “Gf” in seguito all’eliminazione della scorsa puntata, lunedì 19 marzo 2024. Intanto, Perla Vatiero è tornata al centro dell’attenzione in seguito ad alcuni commenti che Falsone ha fatto in compagnia di alcuni inquilini della casa e che hanno scatenato alcune polemiche sul web. (Continua a leggere dopo la foto)

