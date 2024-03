“Grande Fratello”, la notizia bomba su Anita: cosa succede

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è stata eliminata al televoto e ha salutato i compagni ad un passo dalla finale. La ragazza romana ha preso bene la sua eliminazione, tanto che sembrava più felice di riabbracciare i suoi cari che triste per l’uscita. L’ormai ex gieffina probabilmente ha pagato per il comportamento assunto nella casa e soprattutto la rivalità con Beatrice Luzzi. Non è bastata la storia d’amore iniziata con Alessio Falsone per farla restare, ma nulla è perduto..Pare che per Anita ci sia già qualcosa di pronto nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita esce dalla casa e fa la brutta scoperta

Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Anita dopo l’eliminazione

Anita Olivieri, eliminata ad un passo dalla finale

Bisogna ammetterlo, Anita è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La sua rivalità con Beatrice ha scatenato le discussioni più accese, e con l’arrivo di Alessio è stata al centro del gossip dividendo il pubblico sulla verità della storia. Da quando è entrata in tanti hanno provato a conquistarla, ma senza successo dato che ha sempre ritenuto la sua mente impegnata da un certo Edoardo, che è saltato misteriosamente fuori solo a San Valentino. Una settimana dopo però, Anita ha completamente ribaltato la frittata, buttandosi tra le braccia di Alessio. Cosa succederà una volta che anche l’imprenditore milanese uscirà dalla casa? La loro storia proseguirà o è stata solo una montatura per le telecamere?

Una volta varcata la porta rossa, Anita ha raggiunto lo studio dove ha raccontato: “Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto. Non so, non mi viene mente altro che avrei potuto fare. Nient’altro, veramente. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e di essere arrivata molto più lontana di dove mi sarei mai potuta immaginare. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è stata la mia più grande vittoria. Sono tanto tanto felice”. Ma per Anita la strada sembra tutta in discesa. Voci di corridoi parlano di un nuovo progetto che aspetta solo lei. (scopraimo tutti i dettagli nella pagina successiva)