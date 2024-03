“Grande Fratello”, le prime parole di Anita dopo l’eliminazione

Il sogno di Anita Olivieri sfuma ad un passo della finale del “Grande Fratello“. La giovane è stata eliminata nella puntata di ieri. Dopo l’eliminazione, Anita è arrivata in studio e al conduttore Alfonso Signorini ha rilasciato le prime dichiarazioni. La gieffina era abbastanza delusa per l’eliminazione, ma allo stesso tempo era fiera del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’eliminazione di Anita: il pubblico esulta

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato: fuori i due big

“Grande Fratello”, eliminata Anita

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La finale è ad un passo e per questo motivo nella puntata di ieri ci sono state ben due eliminazioni. La prima concorrente ad essere eliminata è stata Anita Olivieri. La giovane era finita al televoto e il pubblico non l’ha salvata. Anita ha dovuto salutare per l’ultima volta i suoi coinquilini e soprattutto la casa che negli ultimi sei mesi le ha regalato moltissime emozioni. Arrivata nello studio, la gieffina ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)