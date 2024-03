“Grande Fratello”, è successo dopo l’eliminazione di Anita: il pubblico esulta

Il pubblico da casa ha deciso di mandare a casa Anita ad un passo dalla finale. È lei la meno votata e quindi l’eliminata della puntata di ieri, lunedì 18 marzo 2024, del Grande Fratello. L’uscita di Anita dalla casa è stata accolta in modo molto positivo dal pubblico. Sono tanti i telespettatori che non hanno apprezzato il percorso della ragazza soprattutto dopo le ultime vicende delle quali si è resa protagonista. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko si mostra con Shaila Gatta: la reazione di Perla

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato: fuori i due big

Anita eliminata al televoto

Anita è l’eliminata della puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello. La sfida era tra lei, Greta, Sergio e Simona. La più votata è stata Greta, con il 31% delle preferenze. Sergio al secondo posto ha preso il 25% dei voti mentre Simona il 24%. Anita si è classificata ultima con il 20% dei voti e per questo è stata eliminata dal programma. “È stato un percorso incredibile, ho superato i miei limiti sono felicissima penso di aver dato tutto non mi sono risparmiata, mi ritrovo sono io, esco come sono entrata”, ha detto la ragazza dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’esito del televoto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, spunta il biglietto segreto di Beatrice: a chi è rivolto

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita critica Perla e Mirko e il pubblico sbotta

Alessio resta nella casa

Durante la scorsa puntata, Alessio sembrava pronto ad uscire con Anita nel caso fosse stata eliminata. Lei gli aveva detto di restare ma lui non voleva darle ascolto. Qualcosa però deve avergli fatto cambiare idea. A dispetto di quanto proclamato la scorsa puntata infatti, Alessio non ha seguito Anita ed è rimasto nella casa. “Tanto manca solo una settimana, si può anche resistere”, ha spiegato il concorrente non convincendo molto il pubblico. (Continua dopo le foto)

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… Anita! #GrandeFratello pic.twitter.com/RN7XKCQ8r5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

“Grande Fratello”, il pubblico esulta per l’eliminazione di Anita

In tantissimi hanno esultato per aver avuto l’occasione di mandare a casa Anita. La ragazza infatti è stata resa immune per tanti mesi e c’è chi non vedeva l’ora di avere la possibilità di votarla. L’antipatia dei telespettatori verso Anita si è accentuata dopo l’inizio della relazione tra lei e Alessio. Per dare una possibilità al concorrente, Anita ha dato un due di picche allo storico fidanzato che era venuto a trovarla a San Valentino. Il sospetto è che sia stato proprio il triangolo a portare sfortuna alla ragazza, che ora è fuori dai giochi per la gioia di molti.