“Grande Fratello”, Mirko si mostra con Shaila Gatta: la reazione di Perla

Durante la puntata di ieri, lunedì 18 marzo 2024, del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto parlare di come sta vivendo la sua vita Mirko in questo ultimo periodo fuori dalla casa a Perla. Il conduttore ha parlato del rapporto dell’ex gieffino con Angelica, con la quale condivide molto tempo ma anche di altro. In particolare, Mirko è stato beccato insieme all’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta. Come ha reagito Perla quando ha visto le foto dei due insieme? (Continua dopo le foto)

Mirko e Angelica dopo il “Grande Fratello”

Alfonso Signorini ha prima raccontato a Perla come si sta evolvendo il rapporto tra Mirko e Angelica fuori dalla casa. Il conduttore ha fatto sapere a Perla di aver scoperto che Mirko spesso dorme a casa dell’amica, dove però è presente anche il fidanzato Riccardo. “Vado a scrocco, il GF non paga”, ha detto Mirko scherzando. Perla non è sembrata affatto preoccupata anzi, ha spiegato che in questo modo Angelica può controllare che lui si comporti bene. “Spero che per quando uscirò avrà prenotato un bed and breakfast o un hotel”, è la speranza di Perla. Ma poi la situazione si fa più tesa. (Continua dopo le foto)

Le foto di Mirko e Shaila Gatta

Il conduttore quindi va avanti e questa volta ha mostrato a Perla le foto di un servizio di Chi che vede protagonista proprio Mirko. Negli scatti mostrati a Perla e al resto degli inquilini presenti nella Casa, si vede Mirko durante una serata mondana a Napoli. “Qui Mirko era insieme all’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta. Pare che non si siano staccati tutta la sera e che lei sia rimasta incollata a lui e viceversa”, ha affermato Signorini cercando di far ingelosire Perla. Come ha risposto lei? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la reazione di Perla alle foto di Mirko e Shaila Gatta

Alfonso Signorini quindi lancia la pausa pubblicitaria e Perla va in confusione. La ragazza è colpita dall’outfit di Mirko che è vestito con una giacca senza niente sotto. “Mi sentivo che stasera c’era qualcosa che non andava, ho avuto questo presentimento prima della puntata”, ha confidato Perla agli inquilini. Mirko poi ha provato a rassicurare la fidanzata: “Sono qui che ti aspetto. Perlì, lo sai che non ti devi preoccupare di niente”, ha affermato.