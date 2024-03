“Grande Fratello”, Anita critica Perla e Mirko e il pubblico sbotta

Nuovo appuntamento questa sera con la diretta del Grande Fratello. Scopriremo chi tra Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli dovrà lasciare la Casa. Secondo gli ultimi sondaggi a salvarsi sarà sicuramente Simona, mentre se la giocano Greta e Anita. Proprio quest’ultima è stata al centro di parecchi dibattiti da quando ha trovato in Alessio la sua dolce metà. Un amore il loro, scoppiato a poche settimane dalla finale, fissata per il 25 marzo, che ha insinuato non pochi sospetti sia dentro che fuori dalla casa. Restando in un tema amore, parlando con Alessio, Anita critica apertamente il rapporto tra Mirko e Perla.

L’amore tra Anita e Alessio

Anita e Alessio sono diventati la coppia del momento. A poche puntate dalla fine del reality di Alfonso Signorini tra i due è scoccata la scintilla della passione, nonostante la gieffina ha sempre ribadito di essere impegnata con l’ex storico, Edoardo Sanson. Anita è una veterana, mentre Alessio è entrato nella casa solo un mese fa. Dapprima, lui, pareva aver puntato Greta, successivamente si è spostato su Perla, mettendo nuovamente in crisi il rapporto con Mirko, e infine ha intrapreso una storia con Anita. Strategia? Una domanda che si fanno in molti all’interno della casa e fuori. Intanto nelle ultime ore tra i due è scoppiata la prima lite dopo che hanno discusso per via degli apprezzamenti che la 25enne ha fatto nei confronti di alcuni ballerini. Apprezzamenti che non sono per niente piaciuti all’imprenditore e allenatore. I due hanno poi fatto pace dopo un confronto acceso in cui la gieffina ha sottolineato l’incompatibilità di carattere. Sicuramente si tornerà sull’argomento questa sera. In queste ore Anita ha anche commentato la storia tra Mirko e Perla e lo ha fatto tirando una frecciatina a dir poco velenosa.(scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)