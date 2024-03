La finale del Grande Fratello va in onda lunedì 25 Marzo 2024 in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha comunicato al pubblico la data della finale del GF: “La finale è il 25 marzo, quindi i nostri concorrenti trascorreranno la Pasqua a casa. Non vedevo l’ora di dirvelo, questa sera finalmente mi hanno dato l’ok”. Il conduttore ha spiegato che il pubblico avrà la possibilità di votare per i suoi concorrenti preferiti per salvarli dalle eliminazioni flash nelle prossime puntate. Nel frattempo, i cocnorrenti continuano la loro vita nella casa più spiata d’Italia e in queste ore Perla ha commesso uno scivolone e il pubblico sta chiedendo la squalifica. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, tra Anita e Alessio si incrina qualcosa: «Non siamo compatibili»

Leggi anche: “Grande Fratello”, eliminazioni a sorpresa e terzo finalista: tutte le anticipazioni di stasera

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Perla stupisce Mirko

Leggi anche: “Grande Fratello”, Signorini furioso con Greta e Vittorio

“Grande Fratello”, Perla a rischio squalifica: le parole da brividi

Scivolone per Perla Vatiero a un passo dalla finale. Nella casa del Grande Fratello, la concorrente si è lasciata sfuggire la N word mentre chiacchierava con Alessio Falsone. La gieffina ha usato quella parola per definire i ballerini cubani che le donne hanno incontrato in suite. Immediatamente è arrivata la reazione del pubblico da casa che ha chiesto per la concorrente la squalifa. Ovviamente questa è una decisione che spetta la Grande Fratello e, in attesa di comunicazioni ufficiali, cerchiamo di ricostruire quanto accaduto nella casa e a Perla.

“Scopriamo ulteriori dettaglio nella pagina successiva”