“Grande Fratello” manca una settimana alla finale di questa intensa edizione del reality show firmato Mediaset: nella diretta di stasera, lunedì 18 marzo, vedremo diversi colpi di scena. Nel corso della serata sono infatti previste delle eliminazioni a sorpresa e la scelta del terzo finalista. Ecco tutte le anticipazioni.

“Grande Fratello”: la finalissima sempre più vicina

Il “Grande Fratello” sta per finire. I veterani sono dentro alla casa da ormai 6 mesi e sia i concorrenti che il pubblico stanno cominciando a sentire il bisogno di una chiusa. Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha comunicato ai telespettatori la data di fine di questa edizione del Grande Fratello: “La finale è il 25 marzo, quindi i nostri concorrenti trascorreranno la Pasqua a casa. Non vedevo l’ora di dirvelo, questa sera finalmente mi hanno dato l’ok”. Il pensiero è andato subito alla casa ancora gremita di gieffini. “E come facciamo? Tutti questi inquilini” aveva chiesto Cesara Buonamici.

Urgono eliminazioni: l’annuncio di Signorini

La finale del “Grande Fratello” sarà tra una settimana e nella casa ci sono ancora tredici coinquilini. All’obiezione dell’opinionista Cesara Buonamici aveva risposto il conduttore del reality, Alfonso Signorini: “Li butteremo fuori a valanghe. – aveva “brutalmente” commentato – Pubblico, preparatevi perché nelle ultime puntate potrete far uscire chi volete voi, finalmente“. Il conduttore ha infatti spiegato che il pubblico avrebbe avuto la possibilità di votare per i suoi concorrenti preferiti per salvarli dalle eliminazioni flash nelle puntate successive. E pare che il momento sia arrivato.

