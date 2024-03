Terribile incendio a casa della famosa: distrutta completamente, cos’è successo

Un terribile incendio ha distrutto la casa della famosa modella e attrice. Per fortuna, al momento del disastro, lei non era a casa, ma quando è tornata ha trovato una brutta sorpresa. Dopo l’incendio, sui social ha scritto: “Il mio cuore è spezzato. Non riesco a crederci. La vita può cambiare in un batter d’occhio. Abbi cura di ciò che hai“. (Continua…)

Terribile incendio a casa della famosa

La casa della famosa modella e attrice distrutta da un terribile incendio, che, stando alle informazioni rilasciate dai vigili del fuoco, sarebbe scoppiato nella parte posteriore della villa, prima di espandersi e carbonizzare l’intera struttura. Sono state aperte ovviamente le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Nel frattempo, la famosa modella e attrice è distrutta e sui social ringrazia i vigili del fuoco e “tutte le persone che sono accorte per aiutare a spegnere il fuoco”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)