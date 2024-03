Home | Tragico incendio in Italia, a fuoco un’abitazione: ci sono vittime

Varie. Tragico incendio – Ieri notte, 7 marzo 2024, le fiamme di un incendio hanno avvolto un'abitazione nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, in Toscana, causando delle vittime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Scopriamo insieme maggiori dettagli in merito a questa terribile tragedia.

Tragico incendio a Vicopisano

Durante la notte di ieri, mercoledì 7 marzo 2024, un'abitazione è stata avvolta dalle fiamme nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti intorno alle cinque del mattino in via Morandini, nella frazione di San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano. Al momento del loro arrivo, i soccorritori hanno trovato un'abitazione completamente avvolta dal fumo. Dopo essere riusciti a domare l'incendio, i pompieri hanno trovato due persone senza vita all'interno della camera da letto: una donna di novantuno anni e la sua badante di sessantaquattro.

Le cause del rogo

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un incendio che è stato innescato da un corto circuito di una stufa elettrica. Le fiamme si sono sviluppate inizialmente nella camera da letto dove dormiva la donna di novantuno anni. L’altra vittima di questo tragico incendio era la badante dell’anziana signora. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe cercato di salvare la 91enne, ma è stata sopraffatta dal fumo e dalle fiamme. I carabinieri stanno indagando sul caso, ma sembrano esserci pochi dubbi in merito al fatto che si sia trattato di un terribile incidente.