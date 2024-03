Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello” non si è parlato di Perla e Mirko, nonostante fosse stata annunciata una sorpresa da parte dell’ex gieffino. Un gesto della concorrente del reality show, però, ha letteralmente stupito Mirko. Le telecamere del “Grande Fratello” hanno ovviamente ripreso la sua reazione. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko geloso di Perla: cosa ha detto a Federico

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è la seconda finalista: l’annuncio a sorpresa

“Grande Fratello”, Perla stupisce Mirko

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel corso della puntata, un gesto di Perla ha letteralmente stupito tutti, soprattutto Mirko. Le telecamere non potevano non riprendere la sua reazione a caldo. Anche il conduttore Alfonso Signorini ha poi messo il dito nella piaga, cercando di strappare qualche dichiarazione da parte dell’ex concorrente del “Grande Fratello”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)