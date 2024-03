“Grande Fratello”, tra Anita Olivieri e Alessio Falsone iniziano le prime discussioni. Entrambi hanno alcune perplessità sulla compatibilità dei loro caratteri e temono di non riuscire ad andare oltre le differenze caratteriali.

“Grande Fratello” tensioni tra Alessio e Anita

L’idillio dei primi tempi sembra essere finito e tra Anita Olivieri e Alessio Falsone stanno iniziando i primi attriti. In fondo nella casa del “Grande Fratello” tutto è accelerato e la convivenza forzata non perdona. La coppietta appena formata si trova già ad affrontare qualche divergenza causata dalle differenze caratteriali dei due gieffini. In particolare, Anita ha cominciato a sottolineare alcuni modi di fare di Alessio che le darebbero molto fastidio e lui si è subito posto sulla difensiva. (Continua dopo la foto…)

Dopo l’idillio la prima litigata

Tra i due concorrenti Anita ed Alessio era scoccata la scintilla poco più che una settimana fa. Nella suite messa a loro disposizione dal “Grande Fratello” i due si erano lasciati andare a tenere effusioni nella vasca da bagno e i giorni seguenti si erano mostrati apertamente in intimità davanti agli altri concorrenti della casa. I due hanno trovato tempo anche per approfondire la conoscenza chiacchierano abbracciati e condividendo dettagli della propria vita privata all’altro. Ora però cominciano a saltare fuori le prime discussioni che potrebbero far vacillare l’unione. Ecco cosa ha detto Anita ad Alessio mentre si trovavano in giardino a rilassarsi ascoltando musica e prendendo il sole.

