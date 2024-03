Home | Le nuove regole su frutta e verdura in busta, cosa cambia nella spesa

L‘Unione Europea ha presentato il nuovo regolamento sugli imballaggi. Sono in arrivo dunque novità su frutta e verdura in busta. La nuova direttiva mira a ridurre del 5% i rifiuti da imballaggio entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. La presidenza belga alla guida dell’Unione Europea ha sottolineato l’importanza di contrastare la produzione di rifiuti da imballaggio e promuovere il riciclo e il riutilizzo. (Continua…)

Leggi anche: Allarme alla Lidl, non mangiate questo prodotto: cos’hanno scoperto

Leggi anche: Grave incidente in autostrada: coinvolti quattro mezzi, traffico in tilt

Nuovo regolamento sugli imballaggi

Gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno ratificato l’accordo nato dal negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo riguardante la revisione della direttiva sul packaging e il suo riutilizzo. La nuova direttiva cerca di contrastare la produzione di rifiuti da imballaggio e promuovere il riciclo e il riutilizzo. L’obiettivo è di ridurre del 5% i rifiuti da imballaggio entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Sono in arrivo dunque alcune novità per quanto riguarda frutta e verdura vendute in busta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)