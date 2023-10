Home » Grave incidente in autostrada: coinvolti quattro mezzi, traffico in tilt

Un grave incidente stradale oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si è verificato nell’autostrada italiana. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro mezzi di cui uno pesante. Le macchine sono rimaste gravemente danneggiate e l’incidente ha causato gravi disagi al traffico autostradale. (Continua dopo le foto)

Foglizzo, incidente sulla A4: coinvolti quattro mezzi

Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada A4 Torino – Aosta. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, nel comune di Foglizzo. Quattro mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro. Un mezzo pesante, una Peugeot 3008, una Seat Altea e una Mini Cooper. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, polizia e vigili del fuoco. (Continua dopo le foto)

Vittime e feriti

Torino Today ha fatto sapere che nonostante l’incidente sia stato grave, fortunatamente non ci sono vittime. Sono quattro i feriti, tre dei quali sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino mentre una ha rifiutato il trasporto. I mezzi hanno bloccato la carreggiata e come conseguenza il traffico è andato in tilt. Gli agenti hanno chiuso la strada dallo svincolo di Volpiano fino alla completa rimozione dei veicoli.