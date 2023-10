Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: l’amato artista se ne va a 37 anni

L’uomo è morto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre 2023 a Milano. Era laziale di origini, ma da anni viveva e si esibiva a Milano. L’uomo si è fatto conoscere anche nel mondo della televisione. Aveva partecipato ad un talent show in onda sulla Rai, grazie al quale aveva riscosso un grande successo. (Continua dopo le foto)

Giako Atmosfera è morto, addio al famoso artista di Milano

Giako Atmosfera, nome d’arte di Giacomo Roia, è morto a soli 37 anni sembrerebbe a causa di un malore, anche se la notizia non è stata confermata. L’artista si era trasferito a Milano da giovane e le strade della grande città sono diventate il suo palco. “La strada è l’unico palco che hai e quindi vai e lo usi”, aveva spiegato quando ha partecipato al talent show della Rai Dalla strada al palco. In quell’occasione si era esibito con una spettacolo di illusionismo, ma la sua specialità erano le bolle di sapone. (Continua dopo le foto)

Chi era Giako Atmosfera

L’uomo era un famoso artista di strada di Milano. L’esordio fu a 16 anni in piazza a Frascati. A 19 anni iiziò a esibirsi anche all’estero e partì dalla ramblas di Barcellona. Giacomo Roia decise poi di restare all’estero per 14 anni. Ogni tanto faceva un’incursione in tv o sul palco di un teatro, ma poi tornava immediatamente alla strada, suo primo grande amore. Poi si fermò a Milano, dove aveva messo su famiglia. L’artista infatti aveva un figlio di 3 anni. “Sono tornato perché l’Italia è il mio paese e quindi ho qualcosa d’importante da fare anche qua”, aveva ammesso qualche tempo fa. (Continua dopo le foto)

“Della mia vita ho sempre dato molto più importanza alle persone che mi facevo sentire di meno… Ancora adesso ho timore del giudizio degli altri.. E preferisco scappare in me stesso che trovare la luce attraverso quelle persone che mi stimano”. Giacomo si presentava così sui suoi canali social. “Quante volte ho visto il suo show in corso vittorio Emanuele. Che peccato”, lo ricorda un milanese sui social. “Non ci sono parole, sconcertato, sconvolto, mi dispiace davvero tanto, ho avuto modo di apprezzare la tua arte o meglio il tuo mestiere come amavi definirlo. R.i.p. Giako. Condoglianze alla famiglia”, scrive un altro.