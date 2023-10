Incidente Mestre. L’Italia sconvolta dal terribile incidente verificatosi a Mestre, in provincia di Venezia, dove un bus è precipitato dal cavalcavia. Al momento sono oltre venti le vittime e ci sono molti altri feriti. Molti di questi non sono ancora capaci di raccontare quanto vissuto. Repubblica, invece, ha raccolto il racconto di uno dei sopravvissuti alla strage. (Continua…)

Il paese intero sconvolto per il terribile incidente avvenuto a Mestre, in provincia di Venezia. Un bus con a bordo molte persone, tra cui la maggior parte turisti, è precipitato da un cavalcavia, facendo un volo di moltissimi metri. Al momento sono oltre venti le vittime, ma il numero è destinato a salire. Moltissimi, infatti, sono i feriti, di cui alcuni in condizioni molti gravi. Pochi sarebbero in grade di parlare e soprattutto raccontare quanto vissuto quel maledetto giorno. Repubblica, però, è riuscita a raccogliere la testimonianza di uno dei sopravvissuti alla strage.

Incidente Mestre, il racconto di uno dei sopravvissuti

Repubblica è riuscita a raccogliere la testimonianza di un uomo di 38 anni di origine ucraina. Lui è sopravvissuto, ma nell’incidente ha perso il padre. “Ero andato a Venezia con il mio papà. Dopo il boato l’ho perso di vista. Speravo che anche lui riuscisse a salvarsi”, ha detto l’uomo. Il 38enne ucraino poi si chiede: “Chi è responsabile per la sua morte?”. L’uomo è ancora scosso, ma per fortuna riesce a ricordare quei momenti: “Ho sentito un boato, come un terremoto“.

Il racconto poi diventa ancora più tragico: "Mi sono ritrovato in mezzo a corpi senza vita, sangue, persone ferite. Non capisco come possa essere successo. Ho provato a difendermi stringendo la testa tra le mani, l'urto è stato fortissimo. Dopo l'incidente avevo perso di vista mio papà, sapevo che eravamo rimasti coinvolti in una tragedia, ma speravo che riuscisse a salvarsi".

Le indagini

Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e soprattutto capire di chi è la colpa. Ieri, per tutto il giorno, le autorità competenti sono state al lavoro sul luogo del disastro. L’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, si è difeso all’Adnkronos da chi punta il dito sulle barriere di protezione che corrono lungo la rampa: “Si tratta di un progetto nato così, la città di Venezia ha ereditato il cavalcavia dalla Stato, qualcuno potrebbe andare al ministero a chiedere come mai questo progetto è fatto così. Abbiamo sempre cambiato i pezzi ammalorati lungo il guardrail. Mi chiedo anche se sia pensabile che sia la città a dover riparare i piloni fatti dallo Stato settanta anni fa”.