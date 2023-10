L’anticiclone africano torna a invadere l’Italia portando sole e temperature decisamente fuori stagione. Già a partire da oggi, venerdì 6 ottobre 2023, le nuvole spariranno e il caldo estivo si sentirà in alcune zone del Paese. Che temperature raggiungeremo durante il weekend e dove farà maggiormente caldo? (Continua dopo le foto)

Meteo ottobre 2023, temperature fino a 35 gradi nel weekend: ecco dove

Le previsioni meteo di questo weekend segnalano che per le giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 il caldo torrido farà da padrone. L’anticiclone che si è imposto da diversi giorni sull’Europa meridionale raggiungerà il culmine in questo weekend: l’alta pressione sull’Italia non darà spazio alle correnti fredde di invadere in alcun modo il Paese. Le temperature, in alcune zone, raggiungeranno anche i 35 gradi. (Continua dopo le foto)

Le previsioni meteo per il weekend

Avremo temperature oltre la media del periodo su tutto il Paese, sia di giorno che di notte, fa sapere Fanpage. Ovunque in Italia, le temperature si aggireranno intorno ai 30 gradi. La notte, i valori minimi non scenderanno sotto i 14-15 gradi in pianura. Oggi, il sole prevarrà in gran parte del Paese con qualche nuvola su Alpi e Appennini. Qualche isolata pioggia possibile sui rilievi della Calabria mentre foschia è attesa lungo le aree costiere tirreniche e in Val Padana. Sabato invece ci aspetta una giornata ancora più calda. (Continua dopo le foto)

Il cielo sarà limpido e sereno su gran parte dell’Italia e le temperature saranno elevate con punte anche superiori ai 30 gradi. Nel pomeriggio, qualche annuvolamento in più atteso tra i rilievi di Campania Calabria e Sicilia, dove saranno possibili brevi rovesci nelle ore più calde della giornata. Domenica ci aspetta un’altra giornata con caldo e cielo sereno. Soltanto in Sicilia e in Calabria potrebbe cadere qualche goccia di pioggia. La giornata di domenica sarà più arieggiata delle precedenti e il livello di umidità atmosferica tenderà a scendere.