Fedez, “romantica cena a due”: con chi l’hanno beccato

La crisi di coppia tra Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sembra essere più grave del previsto. I due ormani vivino anche separate e se prima è stata lei a prendersi un momento di pausa fuggendo in America, ora è stato lui a lasciare Milano per andare a Londra. In teoria dovrebbe essere un viaggio di lavoro, infatti Fedez è nel Regno Unito con il suo team, ma, stando all’indiscrezione lanciata da Dagospia, sembra che il rapper si sia consesso anche una cena romantica. (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez a cena con la sua assistente a Londra: l’indiscrezione

Per Chiara Ferragni e Fedez è decisamente un momento complesso. Prima lo scandalo dei pandori e della beneficenza, poi le voci di rottura e la conferma della crisi nera. Ma come stanno veramente le cose? I diretti interessati hanno dichiarato che la priorità sarà sempre tutelare i figli e, forse per questo, non sono stati più avvistati insieme. Se lei prova a recuperare una parentesi di normalità tra lanci di prodotti e scatti degli outfit, lui sembra immerso nel mondo del lavoro e delle relazioni interpersonali. Il rapper, infatti, in queste ore sta affrontando un viaggio di lavoro a Londra. Però sembra che ci sia qualcosa di strano. Il cantante infatti si sarebbe concesso una “romantica cena” con la sua assistente personale. A sganciare l’ennesina bomba è stato come sempre il sito Dagospia.

