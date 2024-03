La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai ufficiale, così come la separazione. Stando ai rumor che circolano sulla coppia, il rapper avrebbe lasciato la casa nella quale viveva insieme alla moglie e ai figli e si sarebbe trasferito in una nuova abitazione. Il settimanale Diva e Donna avrebbe scoperto dove vive adesso il cantante. (Continua…)

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni si sono conosciuti nel 2016 e due anni dopo sono convolati a nozze. La cerimonia è stata celebrata a Noto, in Sicilia, ed era riservata solo ad amici e parenti. La coppia ha avuto due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021. La loro storia d’amore è durata circa otto anni. Oggi, infatti, pare che Federico e Chiara abbiano deciso di prendere strade diverse. Il rapper avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la moglie e i figli e si sarebbe trasferito in un’altra abitazione. Il settimanale Diva e Donna avrebbe scoperto dove si trova. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)