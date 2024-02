“Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati”: lo scoop bomba di Dagospia

Secondo il portale Dagospia, Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Le voci su una presunta crisi erano nell’aria già da un bel po’ di tempo, ma adesso il portale diretto da Roberto D’Agostino conferma l’indiscrezione. Lui addirittura avrebbe già lasciato la casa che fino a poco tempo fa condivideva insieme alla modella e ai figli. (Continua…)

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati

Il portale Dagospia lancia una clamorosa indiscrezione di gossip: Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero lasciati. Sul portale di Roberto D’Agostino si legge: “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”. (Continua…)

I motivi della crisi

Come riporta Dagospia, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe molto profonda e addirittura risalirebbe alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, quando Fedez rubò la scena alla moglie, rovinandole di fatto l’esperienza sanremese. Chiara Ferragni avrebbe voluto lasciare il marito, che poi ha scoperto di essere malato. L’influencer, dunque, ha deciso di metterci una pietra sopra. Il pandoro-gate, però, ha acuito la crisi, perchè Fedez, anziché starle vicino come aveva fatto lei, le avrebbe rinfacciato che i suoi problemi giudiziari avevano sortito effetti negativi anche sui suoi affari. Ci teniamo a precisare, però, che tutte queste sono indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze. (Continua…)

Il racconto della loro storia d’amore

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più famose in Italia. I due si sono conosciuti nel 2016 e due anni dopo sono convolati a nozze. La cerimonia è stata celebrata a Noto, in Sicilia. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021. La loro storia d’amore ha vissuto momenti di alti e bassi, come tutte le coppie, ma oggi pare sia arrivata ad un punto di non ritorno.