Chiara Ferragni e Fedez in lutto: la triste notizia poco fa

Chiara Ferragni e Fedez sono stati colpiti da un triste lutto. La notizia è stata annunciata poco fa ed ha gettato nello sconforto la coppia. Una notizia che mai avrebbero voluto ricevere. I due non hanno ancora commentato la triste scomparsa, ma siamo sicuri che staranno elaborando il lutto. (Continua…)

Lutto per Chiara Ferragni e Fedez

Triste lutto per Chiara Ferragni e Fedez. L’annuncio è arrivato poco fa ed ha gettato nello sconforto la coppia. Una notizia davvero terribile, soprattutto perchè la persona scomparsa era giovanissima. Aveva conosciuto la coppia appena due anni fa a Milano, coronando il suo sogno. Da tempo, però, lottava con una grave malattia. Ha lottato a lungo, ma alla fine non ce l’ha fatta ed ha alzato bandiera bianca. La coppia sarà sicuramente addolorata per la triste scomparsa, anche se al momento non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. (Continua…)

È morta Azzurra Marotta

È morta Azzurra Marotta, ragazza di quattordici anni fan di Chiara Ferragni e Fedez. La giovane aveva incontrato la coppia appena due anni fa a Milano. Aveva coronato il suo sogno. Per anni li ha rincorsi e solo due anni fa è riuscita ad incontrarli. La 14enne era originaria di Maser, comune in provincia di Treviso. Da tempo era gravemente malata: era stata colpita da un tumore al pancreas, proprio come il noto rapper. La coppia aveva incontrato la giovane per coronare il suo sogno e per darle supporto in questa battaglia, che alla fine ha perso. Azzurra ha alzato bandiera bianca, ma ha lottato come una vera e propria guerriera. (Continua…)

Il cordoglio

Il presidente dell’associazione Sogni, Rudy Zanetta, ha commentato la morte di Azzurra Marotta: “Si è aggiunta un’altra stella in cielo alle altre di Sogni. Provo grande dolore e grande rammarico”. Anche il sindaco di Maser ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Siamo tutti increduli e disperati. Una cappa di dolore ha avvolto tutta la comunità. Nei mesi scorsi l’avevamo vista bene e speravamo ce la potesse fare. Purtroppo non è stato così“