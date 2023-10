Fedez, il durissimo attacco a Selvaggia Lucarelli: “Lo fa a caz**”, interviene Fazio – Ospite di Che Tempo Che Fa, Fedez ha parlato di quella che è una sua priorità: sensibilizzare il pubblico nel merito della salute mentale. Un argomento che gli sta particolarmente a cuore dopo i problemi di salute avuti un anno e mezzo fa. Difatti il rapper milanese dopo essere stato operato per tumore al pancreas ha avuto dei forti disagi a livello psicologico. (continua a leggere dopo le foto)

Mentre parlava di salute mentale Fedez ha puntato il dito contro una giornalista, “che mi ha additato come un narcisista patologico”. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato a Fabio Fazio nel salotto di “Che tempo che fa”: “All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum”. “Sono totalmente d’accordo, le parole sono importanti”, la risposta del conduttore. (continua a leggere dopo le foto)

Nessun riferimento esplicito a Selvaggia Lucarelli, ma due indizi lasciano credere che si tratti di lei. Come ricorda “Today”, Selvaggia Lucarelli infatti ha riconsegnato proprio di recente il tesserino da giornalista. E poi sarebbe stata proprio lei a scrivere questo sul rapper milanese: “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”. La stessa Lucarelli non fece direttamente il nome di Fedez, ma ai più il riferimento sembrò chiaro, dal momento che era appena uscita la prima stagione di “The Ferragnez”, in cui il cantante si mostrava in lacrime durante una seduta dal terapista. (continua a leggere dopo le foto)

Recentemente si sono scontrati per i bambini e civili di Gaza

Fedez nelle scorse ore aveva scritto un post per i bambini e civili di Gaza, a cui Selvaggia Lucarelli aveva replicato duramente. “Qui non si tratta neppure più di dichiarare da che parte si sta. Perché c’è una sola parte dove si può stare: ed è dalla parte dei bambini e dei civili, tutti innocenti, che a Gaza hanno perso o stanno perdendo la vita. Perché se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità. Ve ne prego, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni”, le parole del rapper. “Avevo scommesso che lo avrebbe scritto nel giro di 15 minuti, ha tardato di poco”, ha scritto la Lucarelli, pubblicando lo screenshot del messaggio di Fedez. “C’è solo una categoria peggiore degli ignavi: quelli che fanno finta di non esserlo quando potrebbe cominciare a buttare male”, ha aggiunto.