Fedez, dopo le dimissioni svela tutto sulla malattia

Ieri, venerdì 6 ottobre 2023, Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è stato ricoverato otto giorni fa per curare un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Dopo aver fatto rientro a casa, è tornato sui social dove ha condiviso il primo post sul suo profilo Instagram: una foto di famiglia, in cui la sua mano si stringe a quella della moglie, dei figli Leone e Vittoria e alla zampa di Paloma. Il cantante ha rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato per filo e per segno tutto ciò che gli è successo in questi giorni. (Continua dopo le foto)

Fedez, il ricovero

Il cantante era pronto a prendere un volo per Los Angeles, quando ha avuto un calo di pressione ed è svenuto. “Poi ho chiamato l’ambulanza. Ero bianchissimo, non che ora sia esattamente come Carlo Conti, ma insomma ero ancora più bianco di adesso. Ho passato la notte al pronto soccorso, e la mattina mi sono reso conto di avere la melena – ha spiegato a Il Corriere della Sera -. Letteralmente “cagavo sangue”. E avevo l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere”. Il cantante ha spiegato che le trasfusioni di sangue lo hanno salvato e che fortunatamente c’è chi lo dona. (Continua dopo le foto)

Fedez, il secondo intervento

Il rapper milanese poi è stato male di nuovo ed è tornato sotto i ferri. “Ho avuto un altro problema, un’emorragia ischemica sempre allo stomaco”. Tutto questo ha a che fare con il tumore scoperto lo scorso anno? “A causa di un tumore ho subito la resezione della testa del pancreas, del duodeno, la rimozione della cistifellea, e di un pezzo di intestino: è possibile che là dove ci sono le cuciture effettuate durante quell’intervento si siano formate delle ulcere”, ha spiegato il rapper. Fedez poi ha spiegato di aver avuto un crollo mentale dovuto allo stress. “Sostanzialmente molte malattie o disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress”. Il cantante ci tiene a precisare che il successo non fa sì che una persona sia immune allo stress: il cancro per lui è stato fonte di disagio e gli ha causato forti disturbi. Aveva paura di come sarebbe andato l’intervento, poi ora che possa ricomparire. Per un periodo ha usato degli psicofarmaci. “Ad oggi sono seguito da uno psichiatra e da uno psicoterapeuta. Ho provato tantissime cose per star meglio, anche le stimolazioni transcraniche”. (Continua dopo le foto)

Fedez, l’importanza di parlare della malattia

Quando ha scoperto di essere malato “ho fatto come si fa in questi casi: sono andato su Google. E quello che ho letto è stata una sentenza di morte”, ha ammesso Fedez. Poi ha cercato persone che avessero il suo stesso male e ha conosciuto Gianluca Vialli. Lui gli ha dato una grande forza e la sensazione di non essere così solo nell’affrontare la malattia. “Entrambi dovevamo affrontare un tumore al pancreas, e io dovevo superare lo stesso intervento chirurgico che lui aveva superato. Fu la prima volta che piansi al telefono con una persona che non avevo mai visto. Fu una cosa molto forte. Gianluca Vialli era una persona fantastica. Mi è stato molto vicino sia prima sia dopo l’operazione”, ha ammesso. Ovviamente non è mai mancato il supporto della moglie, che è corsa da Parigi mentre aveva un impegno importantissimo, per stargli accanto. “Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”, le sue parole su Chiara Ferragni.