Belen rompe il silenzio sulle indiscrezioni choc sulla sua salute

La modella argentina ha preoccupato molto i fan negli ultimi giorni. La Rodriguez ha saltato due ospitate televisive e si sussurrava che stesse male. Per quale motivo? Be di certo non sta vivendo un periodo tranquillo. La rottura con Stefano De Martino non deve averle fatto troppo bene. E dopo giorni di silenzio finalmente Belen riappare sui social e lancia una frecciatina. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Michelle Hunziker, il raro scatto con il fratello: ecco chi è

Leggi anche: Stefano De Martino, choc durante la festa di compleanno: cos’è successo

Belen Rodriguez torna su Instagram e lancia una frecciatina

Lo stato di salute di Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa da giorni. “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene”, ha detto Fabrizio Corona durante la scorsa puntata di Domenica In. Ne aveva parlato anche Alessandro Cattelan, al quale la showgirl aveva dato buca parlando proprio di un malessere. Poi la notizia che la mamma Veronica è al fianco di Belen per aiutarla a superare il difficile momento dopo la separazione da Stefano De Martino e la seria perdita di peso. Santiago e Luna Marì in questo momento sarebbero insieme ai rispettivi padri. Intanto niente di niente sui social. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “GF Vip 8”, c’è del tenero tra i due: il pubblico già sogna

Leggi anche: Mara Venier vittima di una truffa: lo sfogo durissimo su Instagram

Belen rompe il silenzio: cosa sta succedendo

I fan hanno notato che Belen ha perso peso. “Troppo magro”, i commenti sui social. “Si vede che non sta bene finge… si è fatta magrissima“, scrive un utente. “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, ha notato qualcun altro. “Quelle gambette magre con quei calzini…”, il commento ad una foto recente. Intanto tra una scatto e l’altro compare Elio Lorenzoni con il quale sembra aver intrapreso una storia amorosa. La decisione di vivere l’amore con Elio alla luce del sole, mentre un addio ufficiale con Stefano non c’era ancora stato, l’ha fatta finire al centro delle critiche. E la citazione delle ultime ore sembra essere un modo per invitare tutti a tacere sulle sue scelte. Belen ha voluto quindi lanciare una frecciatina con la quale parla chiaro. (Continua dopo le foto)

Belen ha dimostrato più volte di non volere essere vittima di gossip sulla sua vita privata, anche se parte del suo successo si baserebbe proprio su questo, essendo la donna un personaggio pubblico. Belen avrebbe sottolineato il concetto tra le righe in una serie di Instagram stories, pubblicando un’affermazione fatta tempo fa dall’attore Elio Germano. “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”, recita l’espressione ripresa da Belen Rodriguez. Insomma, ognuno dovrebbe farsi gli affari propri.