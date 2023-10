Stefano De Martino, choc durante la festa di compleanno: cos’è successo – Stefano De Martino il 3 ottobre ha compiuto 34 anni. Nonostante sia passato qualche giorno si continua a parlare del compleanno del giovane conduttore. Se ne discute soprattutto per un particolare che ha a che fare con una delle torte, protagoniste del felice evento. Si tratta di un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento dei fan. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez

Leggi anche: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ultima indiscrezione bomba

Stefano De Martino, choc durante la festa di compleanno: cos’è successo

Stefano De Martino ha compiuto 34 anni il 3 ottobre. Dopo una giornata trascorsa assieme a Santiago, il figlio avuto dalla showgirl Belen Rodriguez, con cui la relazione sembra ormai naufragata, il conduttore ha organizzato una festa tra amici. Una cena splendida cena alla quale il conduttore ha presenziato insieme alla sua nuova fiamma. De Martino ha pubblicato prima uno scatto che racconta il tenero momento con il figlio. I due erano bordo di uno scooter a Milano sorridenti. “Oggi compio 34 anni, ho tanti motivi per essere grato alla vita ogni giorno. Il primo della lista è sicuramente in questa foto”, le sue parole. Ma passiamo alla festa… (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma: lo scatto è virale

Leggi anche: Emma Marrone e Stefano De Martino, nessuno se l’aspettava: cos’è successo

Stefano De Martino, la frase sulla torta di compleanno indigna

Alla festa di compleanno di Stefano De Martino hanno partecipato circa venti persone. Il divertimento non è mancato, tantomeno le iniziative goliardiche. Dopo una spensierata cena, ci si è buttati sul canto e ballo nella sala del locale riservata alla festa. A catturare l’attenzione di tutti è stato però il momento della torta, ripreso da un utente su Tik Tok. Anzi, delle torte, perché sono stati serviti diversi i dolci. Uno ha colpito particolarmente Stefano De Martino e i suoi ospiti: era la torta più piccola, che recava una scritta fatta sul momento dal cameriere con il tubo di cioccolata. La battuta in questione? “Viva la f**a”. Una composizione che ha fatto esplodere in una fragorosa risata i presenti, ma che ha indignato qualche utente, che l’ha definita sui social una frase offensiva. (continua a leggere dopo le foto)

Al party c’era anche Martina Trivelli, la nuova fiamma del conduttore

Non è passata neppure inosservata la presenza al fianco di Stefano De Martino di Martina Trivelli, la ragazza con la quale sta portando avanti una conoscenza, come testimoniano le Stories su Instagram di alcuni amici. A quanto pare insomma la frequentazione tra i due va avanti a gonfie vele. Originaria di Pescara, Martina Trivelli, come scrive «Fanpage», ha 26 anni e lavora a Milano per un’azienda nel settore del beauty.