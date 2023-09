“Tornano insieme”: bomba clamorosa su Belen e De Martino, la verità – L’affaire Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato l’argomento più caldo dell’estate 2023. Per la “gioia” di paparazzi, giornalisti ed esperti di gossip che hanno scritto pagine e pagine sulla presunta rottura. In queste ore fa gola un’altra clamorosa indiscrezione sulla showgirl argentina. Un rumor che fa sognare soprattutto gli eterni fan della coppia. (continua a leggere dopo le foto)

Indiscrezione bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i fan sognano

A giugno 2023 Belen Rodriguez e Stefano De Martino si divertivano insieme sullo yacht dello showman, tra Capri e Ponza. Ai primi di luglio, invece, è cominciata a serpeggiare la notizia di una separazione tra i due, alimentata anche dai continui retroscena di Fabrizio Corona. De Martino è stato fotografato nella sua Napoli solo soletto, mentre lei partecipava mano nella mano al compleanno del cognato Ignazio Moser con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di 40 anni.

Belen Rodrigue e Stefano De Martino di nuovo insieme?

Storia al capolinea dunque quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Difficile dirlo, l'informatissimo Dandolo ha spifferato su Oggi: "Chi ben conosce Belen e Stefano sostiene che tra i due l'amore, benché altalenante, non sia al capolinea. I più maliziosi propendono addirittura per una studiata strategia mediatica tesa ad aumentare la visibilità di entrambi, considerato che le loro quotazioni sul mercato della tv sono in ribasso". Ed è di queste ora una clamorosa indiscrezione sul futuro lavorativo di Belen. Secondo quanto riportato su Instagram da Amedeo Venza, la showgirl argentina potrebbe prendere parte sia come ospite che come protagonista ad alcuni dei programmi più importanti della Rai. Di cosa si tratta? Non si conoscono troppi dettagli.

L’ultima indiscrezione sul futuro lavorativo della showgirl argentina

«Il Tempo» rilancia stamani con forza la soffiata: “Sui social si rincorrono le voci sul possibile incontro con l’ormai ex Stefano De Martino che ha un ruolo di primo piano nel palinsesto della tv nazionale. Quest’anno infatti è previsto uno spettacolo tutto suo. Alcuni giorni fa, tra l’altro, Belen ha pubblicato un video sui social in cui si mostra particolarmente entusiasta per un appuntamento di lavoro da lei definito come il più importante della sua vita. C’è fermento attorno al futuro di Belen”. Staremo a vedere…