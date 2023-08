Non si fa altro che parlare della fine della storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, eppure dovremmo essere abituati. Dopo tutto ciò che è venuto fuori in queste ultime settimane: Belén che presenta un nuovo amore alla famiglia, durante il compleanno di Ignazio Moser, Stefano che vola a New York solo con il figlio.. tutto fa credere che tra i due non ci sia più niente, eppure nessuna notizia ufficiale è mai stata comunicata, che questa sia solo una trovata per far parlare di sé? (continua)

Belén Rodriguez e Stefano De Martino, la verità esplosiva sulla crisi

Sul profilo Instagram di Belén, foto di cervi e stories in cui si accarezza la testa come se si stesse sistemando qualcosa che non si vede. Tutte allusioni che fanno pensare che la showgirl è stata tradita da De Martino. Dall’altra Stefano pubblica scatti innocui ma senza fede nuziale al dito. Sul settimanale Oggi Alberto Dandolo ha voluto dire la sua su questo intricato enigma: “È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore”. (continua dopo la foto)

L’ipotesi di Alberto Dandolo

“Persone a loro vicine parlano però di un rapporto solido“, scrive Dandolo su Oggi, mettendo in dubbio di nuovo tutto. “e fanno intendere che trattasi di una precisa e sapiente strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato televisivo e pubblicitario. Ricordiamo infatti che Belen nella prossima stagione televisiva non sarà alla guida di Tu si Que Vales ed è fuori da Le iene e che De Martino non è stato confermato come conduttore in alcuni format di Rai2, rete di cui lo scorso anno era volto simbolo avendo a suo attivo ben 4 programmi”. Dunque tutto questo è solo un modo per mettersi in mostra? Per ritrovare la popolarità persa in questo anno di cambiamenti TV? L’unica cosa che possiamo fare è aspettare e attendere che Belén Rodriguez o Stefano De Martino, facciano una mossa falsa per chiarire risolvere il mistero.