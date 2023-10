Michelle Hunziker, spunta il raro scatto con il fratello maggiore: ecco di chi si tratta – Tra i volti più amati della tv e più seguiti sui social senz’altro Michelle Hunziker. La showgirl piace al pubblico per la sua semplicità e lei stessa negli anni ha cercato di costruire e coltivare con i suoi fan un rapporto diretto, schietto. Nelle scorse ore la showgirl ha condiviso con i suoi follower di Instagram una foto decisamente datata, in bianco e nero, che la ritrae bambina insieme al fratello maggiore. Uno scatto preso dall’album dei ricordi che ha solleticato la fantasia di molti. Chi è il fratello di Michelle? Scopriamo tutto di lui. (continua a leggere dopo le foto)

Michelle Hunziker, il raro scatto con il fratello: ecco chi è

Di buon mattino Michelle Hunziker ha pubblicato una vecchia foto in bianco e nero che la vede assieme al fratello. Si tratta di una persona fondamentale nella sua vita, come ha più volte detto la presentatrice tv nel corso delle interviste. Di lui si sa veramente poco, al contrario della conduttrice, Harold Hunziker non è un amante dei social. Schivo e riservato, questi senza dubbio due aggettivi che possono descrivere lo zio di Aurora Ramazzotti. (continua a leggere dopo le foto)

Michelle Hunziker, chi è il fratello Harold: la foto su Instagram

La foto di Michelle con il fratello Harold ha colpito moltissimo le persone su Instagram. Qualcuno infatti (e non pochi) non sapeva neppure che il volto noto di Mediaset avesse un fratello. In realtà, l’uomo era già apparso tra le foto della sorella Michelle Hunziker in occasione della prima Comunione della figlia Sole e in altri contenuti social. Di lui sappiamo che è nato in Svizzera nel 1970 e che a luglio ha compiuto 54 anni. Era stata proprio la conduttrice a fargli gli auguri sui social. Harold Hunziker vive a Ginevra, dove ha aperto un ristorante dopo aver lavorato per 27 anni come Amministratore delegato per Mc Donald’s in Italia. (continua a leggere dopo le foto)

La showgirl ha anche un altro fratello di nome Andrea

Come dicevamo in apertura, Harold Hunziker non è un amante dei social. D’altronde l’account Instagram parla da solo: il primo post risale al 2018 ed è una foto proprio con la sorella: «Obbligato da Michelle», si legge nella didascalia. Più chiaro di così, non credete? Harold non è l’unico fratello di Michelle: la showgirl ne ha un altro, di nome Andrea. Con quest’ultimo però, come riferisce «Leggo», i rapporti non sarebbero ottimi. Andrea stesso durante un’intervista spiegò che non si vedevano da tempo: «Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti», ha dichiarato l’uomo, riferendosi alla biografia dell’autrice, in cui lui non compare. Andrea Hunziker è nato da una precedente relazione del padre di Michelle, il pittore Rudolf Hunziker scomparso nel 2001.