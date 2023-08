Il mondo dello spettacolo colpito da un triste lutto. Il noto attore è morto all’età di 40 anni. A rendere pubblica la notizia della sua scomparsa sono stati amici e parenti dell’attore. Nessuno però sa con certezza cosa gli sia capitato. A quanto pare, l’attore aveva scoperto di avere una malattia mentale molto debilitante, soprattutto per chi faceva un lavoro come il suo. È probabile che alla fine si sia arresto alla malattia. (Continua…)

Leggi anche: Sport italiano in lutto, addio per sempre all’amata campionessa

Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amata star: il suo aereo è precipitato

Addio per sempre al famoso attore

Il noto attore è morto all’età di 40 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da amici e parenti. Al momento, però, non sappiamo le cause che hanno portato alla sua morte. Pare che soffrisse di una malattia mentale molto debilitante, soprattutto per chi fa un lavoro come il suo. Egli aveva infatti chiesto aiuto attraverso una raccolta fondi per il trattamento della salute mentale. Successivamente, però, l’attore ha sospeso le raccolte, dichiarando di essere guarito. Poi è sopraggiunta la morte, che ha lasciato tutti senza parole. (Continua…)

Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato attore: è morto a soli 36 anni, le cause

Leggi anche: “Fai buon viaggio”. Sport italiano in lutto, addio alla leggenda

Chris Peluso morto

L’attore Chris Peluso è morto all’età di 40 anni. La notizia della sua scomparsa, annunciata da amici e parenti, oltre che dai colleghi, ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Chris, a quanto pare, era malato da tempo. Aveva infatti avviato una raccolta fondi per curare una malattia mentale assai debilitante. L’attore, come confermato anche dalla famiglia, è morto nel giorno di Ferragosto. Chris lascia la moglie e due figli piccoli. Una vera e propria tragedia che ha investito l’intera famiglia. (Continua…)

Chris Peluso morto: chi era

Chris Peluso, morto lo scorso 15 agosto all’età di 40 anni, era un attore conosciuto soprattutto a teatro. Ha recitato in “Broadway in Assassins”, “Lestat”, “The Glorious Ones” e “Beautiful: The Carole King Musical”. Ha anche interpretato Sky in “Mamma Mia!” a Broadway nel 2008. La sua svolta è arrivata grazie alla tournée come Fiyero in Wicked .