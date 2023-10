“Reazione a catena”, panico durante la diretta: la concorrente fa preoccupare tutti – Una delle campionesse di Reazione a catena, il programma di successo di Rai 1, ha fatto preoccupare Marco Liorni nella puntata andata in onda ieri, giovedì 5 ottobre del 2023. Le concorrenti sono state sul finale rincuorate dagli applausi del pubblico presente in studio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Reazione a catena, choc su Rai1: malore improvviso in diretta Tv

Leggi anche: Reazione a Catena, Marco Liorni sbotta con i concorrenti: cos’è successo

“Reazione a catena”, tensione durante la diretta: la concorrente fa preoccupare tutti

Attimi complicati a “Reazione a catena”. Al momento dell’ultima parola del gioco finale, le “Amiche in onda”, che sono riuscite a mantenere il titolo di campionesse del programma di Rai 1, erano indecise tra due termini, “interesse” e “inclinazione”. Le partecipanti hanno scelto di puntare tutto sulla prima parola. Anche se una delle tre concorrenti, Valeria, ha lasciato capire che lei avrebbe scelto la seconda parola. “Che succede, Valeria?”, ha chiesto Marco Liorni. Lei nel frattempo ha abbassato gli occhi e si è portata una mano sulla testa, lasciando capire di essere in affanno. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Reazione a catena, esplode l’ira dei telespettatori: fiumi di fango sul programma e Liorni

Leggi anche: Flavia Vento, l’apparizione da brividi: “Mi è apparsa la Madonna”

“Mi sento male”, Valeria in affanno durante la puntata del gioco di Rai 1

“Mi sento male”, ha esclamato Valeria, una delle “Amiche in Onda”. “È una serata dura questa eh”, ha replicato Marco Liorni. “Si, infatti mi sto sentendo male”, ha evidenziato la donna. Purtroppo però aveva ragione Valeria: il presentatore ha reso noto alle campionesse che la risposta corretta era “inclinazione”. Le tre campionesse sono state confortate dal conduttore e dagli applausi del pubblico presente in studio. La più provata proprio Valeria, a cui Marco Liorni si è subito avvicinato. Il conduttore l’ha consolata e le ha detto: “Poteva anche essere ‘Interesse’ la parola corretta, ma è ‘Inclinazione’ quella giusta. Valeria dai, non te la prendere. Ci sono state delle volte in cui è successo il contrario”. In caso di vittoria, le tre amiche avrebbero portato a casa 16mila euro. (continua a leggere dopo le foto)

“Reazione a catena”, tensione durante la diretta: Marco Liorni interviene

Marco Liorni piace al grande pubblico per la sua cordialità e i suoi modi gentili. Dove lo vedremo dopo “Reazione a catena”? Ormai Liorni è una presenza cara ai telespettatori, che ne ammirano lo stile anche ironico. Mai sopra le righe, sempre pacato. “Ho lavorato a Mediaset e lavoro in Rai dal 2011, sono passati tanti governi, questo ha sempre significato un cambio di dirigenti. È successo come tutte le altre volte, non ho temuto niente. Poi c’è chi, comprensibilmente o meno, ha deciso di andarsene”, ha dichiarato il conduttore. Insomma, si può pensare che la sua carriera continuerà a Viale Mazzini.