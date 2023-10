Aurora Ramazzotti e Goffredo, il lieto annuncio di lei manda i fan in delirio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati intervistati dal settimanale Gente. I due hanno parlato di come stanno vivendo l’esperienza di essere genitori. Sei mesi fa, è nato il loro primo figlio Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato del momento del parto e ha anche dato un lieto annuncio, del quale però Goffredo non è pienamente convinto. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Aurora Ramazzotti e Goffredo, l’annuncio sul secondo figlio

Al momento, Goffredo e Aurora non pensano al matrimonio. La coppia al momento sembra avere altre priorità. “Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo – ha ammesso la ragazza durante l’intervista -. Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà“. Insomma Aurora sarebbe già convinta di volere un secondo figlio. Goffredo invece, è apparso titubante. (Continua dopo le foto)

Goffredo Cerza sul secondo figlio

Goffredo non ha detto di non volere un secondo figlio, ma ha frenato l’entusiasmo di Aurora evidenziando degli aspetti pratici dell’essere genitori di due bambini. “Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio. È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni“, ha spiegato il ragazzo. Troveranno presto un punto di incontro? (Continua dopo le foto)

Aurora Ramazzotti sul parto

L’influencer è tornata a parlare del parto. “La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire“, ha ammesso. Aurora infatti ha messo al mondo Cesare con un parto cesareo. All’inizio questo l’aveva fatta sentire come se non fosse riuscita in qualcosa. Ma poi questa paranoia momentanea è svanita pensando che quella era la cosa migliore per il figlio. Poi ha confessato che in passato ha sofferto molto per i continui paragoni con la madre. Ora però si sente bene con sé stessa.