Fedez ricoverato, il gesto choc di Chiara fuori dall’ospedale: cos’ha fatto – Tanta preoccupazione per Fedez, ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano dallo scorso giovedì 28 a causa di un’emorragia interna che è stata determinata da due ulcere intestinali. Dopo il nuovo episodio di sanguinamento di domenica la situazione sembra però in miglioramento. Fuori dal nosocomio i cronisti hanno intercettato la moglie del rapper milanese, Chiara Ferragni. Ha colpito la dura risposta dell’influencer ad un giornalista. Ecco cos’è successo… (continua a leggere dopo le foto)

Fedez ricoverato: gesto choc di Chiara Ferragni fuori dall’ospedale

Fedez è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Da quanto appresso dall’«AdnKronos Salute» sarebbero buoni i risultati emersi dagli ultimi esami eseguiti. Per il rapper il peggio sarebbe alle spalle: l’artista potrebbe presto uscire dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto dal dottor Marco Antonio Zappa. Al suo fianco c’è sempre stata Chiara Ferragni, tornata in fretta da Parigi, dove si trovava per lavoro, non ha appena le è stata comunicata la notizia del ricovero del marito. (continua a leggere dopo le foto)

Fedez ricoverato: Chiara Ferragni risponde a muso duro ad un giornalista

Come riferisce «Gossip e Tv», nelle scorse ore Chiara Ferragni è stata fermata da un cronista davanti all’ospedale, dove ha portato anche i figli a trovare il papà e ha rassicurato dicendo che il marito sta meglio. L’influencer non ha risposto alla stessa maniera ad una giornalista dell’«Ansa». Anzi, la Ferragni ha perso il controllo. Abbastanza seccata la fashion blogger ha chiosato: “Lasciami in pace”. Comprensibile visto il delicato momento un po’ di nervosismo, non credete? Anche se i giornalisti fanno il loro lavoro. E sui social tante persone hanno manifestato preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. In precedenza la Ferragni sui social aveva ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito Fedez: “Vi leggo e vi sono grata”, ha scritto su X, ex Twitter. (continua a leggere dopo le foto)

Cosa ha avuto il rapper milanese

Ma che cos’ha Fedez? Come ha spiegato a “Il Corriere della Sera” Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che ha asportato al cantante il raro tumore a marzo, un carcinoma neuroendocrino, si è trattato di ulcere anastomotiche, ovvero una complicanza, spesso immediata e grave, seppur rara, di una chirurgia gastro-duodeno-digiunale.