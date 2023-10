Elodie si spoglia e scoppia la polemica: la replica della cantante

Elodie Di Patrizi, classe 1990, è una cantante e attrice italiana. Classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia. Nel corso della sua carriera ha pubblicato quattro album in studio e ottenuto numerose certificazioni da parte della Federazione Industria Musicale Italiana, oltre a due candidature agli MTV Europe Music Awards. Inoltre nel 2022 ha dato vita anche alla sua carriera da attrice. Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le cento donne di successo in Italia. La cantante, dopo le critiche per le foto senza veli scattate per promuovere il suo ultimo singolo A Fari spenti, ha risposto a tono a tutti coloro che l’hanno aspramente criticata. (Continua a leggere dopo la foto)

Elodie senza veli, è polemica: la replica della cantante

Elodie per presentare il suo ultimo lavoro ha deciso di togliersi i veli e così è scoppiata la polemica. La cantante, in occasione della presentazione del suo clubtape Red Light, ha deciso di rispondere a tutte le critiche degli ultimi giorni: “Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà”. Elodie non ha esitato a mostrarsi nemmeno nei video che accompagnano i sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, Red Light, disponibile dal 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali. La copertina dell’album è firmata da Milo Manara, che ha trasformato con la sua arte l’immagine di Elodie nuda usata per il singolo A Fari Spenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Le nocità sulla storia con Iannone

Elodie e Andrea Iannone starebbero vivendo un momento di crisi sentimentale. C’è da dire però che le idiscrezioni riguardanti una presunta crisi di coppia tra la cantante e il pilota non hanno trovato alcuna conferma da parte della coppia che si frequenta dall’estate 2022. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici. Il loro amore non è decollato subito, ma solo dopo un lungo corteggiamento da parte del pilota. La Di Patrizi recentemente è stata pesantemente criticata sui social per aver pubblicato una foto nuda stile madre natura con lo scopo di promuovere il suo ultimo album. Critiche a cui Elodie ha replicato pubblicando tutta una serie di scatti riguardanti uomini dello spettacolo che avevano fatto altrettanto, ma in quei casi non erano state sollevate polemiche.