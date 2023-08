Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. I due si frequentano ormai da un anno, ma inizialmente hanno cercato di mantenere la loro frequentazione segreta. I due ora stanno trascorrendo le vacanze tra Italia e Spagna e sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una giornata in spiaggia. I due sono più affiatati che mai. (Continua dopo le foto)

Elodie e Andrea Iannone sempre più affiatati: le foto in Spiaggia in Sardegna

Dopo il loro debutto sui social come coppia, la cantante e il pilota di Moto GP sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una fuga d’amore a Madrid. Nelle foto (riportate qui sopra) si vedono i due vip che camminano mano nella mano e che si abbracciano affettuosamente. La loro storia sembra procedere a gonfie vele. Da qualche tempo i due pubblicano foto insieme sui social. Elodie inoltre aveva fatto una dedica speciale al suo fidanzato per il suo 34esimo compleanno. “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”, aveva scritto la cantante lo scorso 9 agosto. Elodie sono stati paparazzati dal magazine di Alfonso Signorini anche in Sardegna, riporta Dagospia. Lei si è esibita al Red Valley Festival di Olbia e i due ne hanno approfittato per trascorrere una giornata insieme al mare. (Continua dopo le foto)

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Andrea Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti la scorsa estate durante una vacanza insieme ad amici comuni. I paparazzi li hanno intercettati subito, immortalando le prime fasi del loro amore. Quello che sembrava essere un flirt estivo, piano piano è diventato una relazione. Quando il loro legame si è consolidato, i due sono usciti allo scoperto. Agli inizi della loro relazione, Elodie aveva parlato di Iannone a Verissimo. “Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore”, aveva ammesso la cantante.