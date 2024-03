Periodo decisamente complesso per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, nome d’arte del rapper Federico Lucia, sembrano essere in crisa profonda. Stando ai vari rumors, lui sarebbe addirittura tornato a vivere da sua madre. Un addio che per ora è stato confermato solo in parte dai due diretti interessati, sicuramente una scelta presa per proteggere i loro due figli: Leone e Vittoria. In queste ore Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sull’addio a Fedez, aggiungendo così detagli a questa intrigata storia. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni rompe il silenzio sull’addio a Fedez: l’annuncio è straziante

Chiara Ferragni è appena tornata dal suo viaggio a New York, dove ha potuto trascorrere alcuni giorni lontana dai gossip sulla crisi con Fedez e dalle polemiche sul pandoro gate. L’imprenditrice digitale, dopo aver fatto gli auguri alla sorella Francesca Ferragni che compie 35 anni, ha risposto a sorpresa ad alcuni commenti di follower che le chiedevano novità sulla presunta rottura con il rapper. L’imprenditrice digitale ha così rivelato ulteriori dettagli sulla crisi. Stando alle sue parole la loro separazione non sarebbe stata una sua scelta, ma bensì del rapper che ha voluto allontanarsi. “Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto”, ha scritto una fan e lei ha risposto: “Purtroppo non è una scelta mia”.

