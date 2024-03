Fiorello a Viva Rai2! dice la sua sul freschissimo caso delle foto ritoccate di Kate Middleton. Rivolgendosi alla futura regina d’Inghilterra, il conduttore ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni. E se per una ha mostrato compassione, per l’altra non si è risparmiato. Ecco cosa ha detto sulle due donne più discusse del momento.

Fiorello interviene su Kate e lancia una frecciatina a Chiara Ferragni

Nel suo mattin show, Fiorello è partito con una gag assieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast in cui si è inscenato un incendio nel glass, per fortuna ovviamente era tutto finto. Durante la Rassegna Stampa consueta, invece, il comico ha difeso a spada tratta Kate Middleton dagli attacchi di questi giorni per la foto ritoccata con photoshop. La principessa del Galles ha ammesso di aver modificato la foto e ha chiesto scusa per “la confusione creata”

Consentitemi di parlare di Kate ed il caso delle foto se la stanno mangiando viva per un ritocco ad una foto.” E subito dopo ha accusato i britannici di essere eccessivamente duri con lei: “Ma amici inglesi, già ti sei sposata William, sei principessa e stai sotto i riflettori, ho capito ma se una sta male, è stata male poverina e nessuno di noi sa cos’abbia veramente, a me fa veramente tenerezza, essere linciata ma che gente siete?” (continua dopo la foto)

La frecciatina a Chiara Ferragni

Dopo aver teso una mano a Kate, Fiorello fa un appello alla principessa: “Voglio fare un appello a Kate, vieni in Italia! Qui nessuno ti dice niente“. Successivamente tira in mezzo Chiara Ferragni lanciandole una nuova stoccata: “Vieni in Italia che puoi fare qualsiasi cosa puoi vendere pandori, puoi truffare a destra e manca e non succede niente.” Il riferimento, ovviamente, è al pandoro-gate che ha colpito l’imprenditrice digitale, ma che “nessuno abbia detto niente” non è proprio vero, visto il processo e la bufera mediatica da cui Chiara sembra non riuscire ad uscire. Forse Fiorello si riferisce al fatto che Chiara Ferragni sia stata invitata anche alla Rai per un’intervista e che, tutto sommato, stia avendo la possibilità di ripristinare la sua reputazione.