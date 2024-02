Lorenzo Amoruso, addio a Manila: chi è la nuova bellissima fidanzata

Lorenzo Amoruso ritrova il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha annunciato la nuova relazione amorosa sui social, pubblicando alcuni scatti in compagnia della nuova fidanzata. Lorenzo Amoruso ha aggiunto anche una dolce dedica: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole , con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso”. (Continua…)

Chi è Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore di ruolo difensore. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia di Bari, Mantova, Vis Pesaro, Fiorentina, Rangers, Blackburn e Cosmos. Può contare anche su due presenze con la nazionale italiana under 21. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha iniziato a lavorare come dirigente sportivo alla Fiorentina, mentre negli ultimi anni ha indossato le vesti di opinionista sportivo per varie trasmissioni ed emittenti. Nel 2016 ha condotto, insieme all’ex calciatore Gianluca Vialli, il docu-reality “Squadre da incubo”, andato in onda su TV8. Nel 2018, invece, ha partecipato a “Celebrity MasterChef Italia”, in onda su Sky Uno. Nel 2020 ha partecipato, insieme all’ex compagna Manila Nazzaro, al reality show “Temptation Island”. (Continua…)

La storia d’amore con Manila Nazzaro

La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro ha fatto sognare i telespettatori italiani. I due, infatti, hanno partecipato al reality show “Temptation Island“, dove hanno messo alla prova il loro sentimento. Lorenzo e Manila sono usciti insieme dal programma e più forti di quando hanno iniziato l’esperienza. Una volta usciti, infatti, Lorenzo e Manila hanno provato ad avere un figlio, ma purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine. In seguito hanno vissuto un periodo di crisi ed hanno deciso di prendere due strade diverse. (Continua…)

Lorenzo Amoruso nuova fidanzata: ecco chi è

Dopo la fine della storia d’amore con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso ha finalmente ritrovato il sorriso accanto ad un’altra donna. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram. In occasione della Festa degli Innamorati, infatti, l’ex calciatore ha fatto una bellissima dedica alla sua nuova compagna: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole , con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso“. La nuova fidanzata di Lorenzo Amoruso si chiama Afarin e su di lei sappiamo veramente poco perchè non è una donna del mondo dello spettacolo.