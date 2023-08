Dopo aver archiviato la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro sembra aver ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo compagno Stefano Oradei. La stori tra i due sembra procedere a gonfie vele e così a poca distanza dal loro fidanzamento, i due hanno deciso di comunicare ai loro fan una decisione molto importante che cambierà presto le loro vite. La Nazzaro ne ha parlato tramite le pagine del settimanale Gente, come ha mostrato lei stessa anche in una delle sue Instagram stories. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: È nata! Fiocco rosa per l’amata coppia di Vip italiani

Leggi anche: Fiocco rosa per la famosa di Canale 5: è la prima figlia per lei

Leggi anche: Diletta Leotta, lo scatto con la figlia preoccupa i fan: occhio al dettaglio

Leggi anche: Gf Vip 8, il colpaccio di Alfonso Signorini: arriva la più desiderata di sempre. Il nome è altisonante

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, l’importante decisione dopo pochi mesi

A pochi mesi dal loro fidanzamento ufficiale, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno deciso di prendere una decisione molto importante. La conduttrice e il ballerino sono praticamente usciti allo scoperto, godendosi il loro amore alla luce del sole. E adesso Manila Nazzaro se l’è sentita di rivelare cosa hanno deciso di fare lei e Stefano Oradei. Il loro amore sembra galoppare in maniera clamorosa, infatti dopo appena qualche mese la liaison sta andando sempre meglio. Al settimanale Gente Manila ha confessato che i due hanno già cominciato la convivenza. Sono quindi andati a vivere insieme e c’è un altro dettaglio non trascurabile, riferito sempre dall’ex concorrente del GF Vip: “I miei figli lo hanno accettato subito“. Quindi, non ci sono stati assolutamente ostacoli nella vita della Nazzaro, che ha ritrovato il sorriso dopo un periodo buio. Poco meno di due settimane fa Stefano le aveva dedicato un post bellissimo sui social: “Esattamente così… Se avessi provato a disegnarla non sarei riuscito a renderla cosi perfetta…Sorridiamo immensamente Tu ed Io insieme alla vita meravigliosa piena di emozioni sentimento passione… e soprattutto … Amore, tanto amore”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Lorenzo Amoruso

La vita di Manila Nazzaro dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso sembra procedere a ginfie vele. Come sta, invece, il suo ex compagno? Sui social, Lorenzo Amoruso ha detto a ridosso di Ferragosto: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”. Quel “ricominciato a stare bene” non è passato inosservato all’occhio dei più che hanno iniziato a ipotizzare la presenza di una nuova fiamma nella vita di Lorenzo. Molti, infatti, sono certi che ce l’abbia davvero.