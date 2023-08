Home » È nata! Fiocco rosa per l’amata coppia di Vip italiani

Un mese d’agosto decisamente interessante per quanto riguarda le nascite nel mondo dei Vip. Pochi giorni fa Diletta Leotta ha dato alla luce la sua primogenita e poi è stata la volta di Mertina Luchena che ha contribuito alla nascita della piccola Matilde. In queste ore sui social si è diffusa la notizia di un’altra nascita all’interno del mondo dello spettacolo e precisamente della danza. I due primi ballerini della Scala da ieri sono diventati neo genitori della piccola Asia. Vediamo come Virna Toppi ha detto ai suoi fan di essere diventata mamma. (Continua a leggere dopo la foto)

Virna Toppi mamma, è nata la sua bambina: svelato il nome

Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala, da ieri sono diventati neo genitori della piccola Asia. I due hanno comunicato la notizia ai fan postando la loro prima foto di famiglia. Tanto l’emozione di accogliere la figlia appena nata alla clinica Mangiagalli di Milano: “Il nostro più grande successo. Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile. 24/08/23″. Una storia d’amore nata dietro le quinte di uno dei palcoscenici più famosi del mondo, quello del Teatro alla Scala di Milano. Che li ha condotti direttamente all’altare nell’estate del 2022, in una villa del Lecchese. Il padrino di nozze? Ovviamente Roberto Bolle. Sulle loro nozze a Fanpage hanno raccontato: “Al di fuori del teatro abbiamo ballato un paio di volte. Una di queste è durante il matrimonio. Per il primo ballo abbiamo scelto la canzone di Gino Paoli Il cielo in una stanza”. (Continua a leggere dopo la foto)

Un sogno diventato realtà

Sempre alle pagine di Fanpage, non fecero certo mistero delle loro intenzioni: “Vogliamo allargare presto la famiglia”. Poi Virna Toppi al Corriere della Sera ha ammesso: “Abbiamo sempre pensato a un figlio ma non era previsto così presto, ci ha spiazzati anche se siamo felicissimi. Pensavo solo alla danza, prima. Penso che questa bambina sia arrivata subito perché avevo bisogno di accettare che la vita è anche altro. Sia io che Nicola siamo stacanovisti e perfezionisti. Ho sempre messo la carriera al primo posto, tutta la mia vita ha girato intorno al balletto. Un amore così grande mi farà ripensare le mie priorità”.