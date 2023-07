Chi è la nuova Diletta Leotta: curve da urlo e slip rosso

C’è una nuova giornalista a Sportitalia che sogna di diventare la nuova Diletta Leotta. Il paragone è stato fatto dagli addetti ai lavori, oltre che per la professione simile, anche per la bellezza. La giornalista di Sportitalia, infatti, è bella quanto Diletta e le somiglia anche molto. Stesso colore dei capelli, stesse curve da urlo: è pronta insomma a far dimenticare la Leotta. (Continua…)

Leggi anche: Finisce malissimo con la foto del bacio di Diletta Leotta: maxi multa da 40mila euro

Leggi anche: VIDEO – La lezione di Totti a Diletta Leotta: “Mi ha insegnato a fare il cucchiaio”

Chi è la nuova Diletta Leotta

A settembre Diletta Leotta potrebbe dedicarsi alla vita da mamma. La giornalista e conduttrice di Dazn, infatti, è in procinto di partorire. La nuova vita potrebbe toglierle del tempo e per questo motivo la Leotta potrebbe defilarsi e lasciare posto a qualcun altro. Al momento, però, sono solo indiscrezioni. Per attendere notizie ufficiali non ci tocca che attendere l’inizio della nuova stagione calcistica, previsto per la metà di agosto. Nel frattempo, però, c’è una nuova Diletta Leotta all’orizzonte. Lei è una giornalista, lavora a Sportitalia ed ha tutte le carte in regola per far dimenticare la Leotta. (Continua…)

Leggi anche: VIDEO – “I giardini di marzo” di Venditti: un’altra gaffe per Diletta Leotta

Leggi anche: VIDEO – La gaffe di Diletta Leotta con Handanovic. Il portiere la gela: “Vedo che sei ben informata”

Maria Arreghini chi è

Maria Arreghini ha tutte le carte in regola per far dimenticare Diletta Leotta. Lanciata da Michele Criscitiello, la giornalista ormai lavora in pianta stabile a Sportitalia. Prima conduceva il programma “Mary’s Place”, nel quale intervistava atleti, calciatori e pugili. Adesso, invece, è in onda ogni venerdì con il programma “Rally Dreamer TV”. Maria ha fatto innamorare anche il Sun, che di lei dice: “Sta conquistando i social media con una serie di immagini un po’ impertinenti”. (Continua…)

Maria Arreghini chi è: bella quanto Diletta

Oltre alla professione, come dicevamo, Maria Arreghini ha in comune la bellezza con Diletta Leotta. Entrambe sono bionde ed entrambe possono puntare su un fisico molto procace. Le foto della giornalista sui social sono piene di like, in particolare ce n’è una in slip rosso in cui mette in mostra le sue curve da urlo. I fan già stravedono per lei e i telespettatori di Sportitalia si godono la loro presentatrice preferita. Maria, però, sogna il salto di qualità, magari a Sky o a Dazn.